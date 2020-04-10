Подмосковье усиливает полицию и Росгвардию
В Подмосковье с 13 апреля вводится усиление полиции и Росгвардии, чтобы контролировать режим самоизоляции, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на своем сайте.
«Наверняка вас остановят, наверняка будут задавать вопросы, с какой целью вы вышли из дома», — написал Воробьев.
Губернатор попросил серьезно отнестись к вводимым ограничениям.
В России коронавирусом заразились почти 12 тыс., скончались около 100 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Подмосковье вводит пропускной режим
— В Москве вводят пропускной режим
— Больше 100 тысяч человек стали жертвами коронавируса в мире