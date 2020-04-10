Подмосковье усиливает полицию и Росгвардию

В Подмосковье с 13 апреля вводится усиление полиции и Росгвардии, чтобы контролировать режим самоизоляции, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на своем сайте.

«Наверняка вас остановят, наверняка будут задавать вопросы, с какой целью вы вышли из дома», — написал Воробьев.

Губернатор попросил серьезно отнестись к вводимым ограничениям.

В России коронавирусом заразились почти 12 тыс., скончались около 100 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Подмосковье вводит пропускной режим

— В Москве вводят пропускной режим

— Больше 100 тысяч человек стали жертвами коронавируса в мире