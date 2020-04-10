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Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число зараженных коронавирусом в мире превысило полтора миллиона.

По данным организации, коронавирусом заразились 1 521 252, скончались 92 798 человек.

Больше всего коронавирус распространился в Европе, на которую приходится около 800 тыс. заражений. Меньше всего вирус проявился в Африке — около девяти тыс. заболевших.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.