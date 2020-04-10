Только 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу
Тестовая проверка показала, что только у 3% россиян есть иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщила глава Роспотребназдора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».
Он рассказала, что обследования прошли медики, которые сопровождают поезда «Сапсан». Предполагалось, что именно они могли контактировать с потенциально инфицированными. В результате тестов оказалось, что только 3% из них имеют антитела к SARS-CoV-2.
Попова заявила, что вскоре будет проходить еще одна проверка с помощью тест-системы иммуноферментного анализа. Тест пройдут врачи и персонал больниц, которые трудятся на передовой.
В России на данный момент зафиксировано 11 917 случаев заражения коронавирусом, 94 человека умерли, 795 вылечились.
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