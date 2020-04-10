Минздрав разработал анти-COVID-19 рацион

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Минздрав разработал специальный антикоронавирусный рацион, предназначенный для тех, кто находится в режиме самоизоляции или на карантине в домашних условиях Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного внештатного диетолога ведомства, академика РАН, доктора медицинских наук, профессора Виктора Тутельяна.

По его словам, рацион необходим для того, чтобы «защититься изнутри», обеспечить организм полноценным питанием.

В семидневном рационе будут традиционные продукты, комплекс витаминов и минералов, а также специализированные обогащенные продукты со сниженной калорийностью.

Тутельян отметил, что в ближайшее время рацион появится на сайте института питания, федерального центра питания и безопасности пищи, он будет на сайте Роспотребнадзора. Количество килокалорий в нем будет равно 1500-1700 в сутки.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 11 917 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,6 млн.

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