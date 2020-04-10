Три пациентки с подозрением на коронавирус умерли в Дагестане
Три женщины с предварительно подтвержденными анализами на COVID-19 скончались в Республиканском центре инфекционных болезней Дагестана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
«Первые три пациента с подозрением на коронавирус скончались в Дагестане. Ночью умерла 81-летняя женщина и сегодня утром еще две пациентки, 62 и 56 лет», — рассказали в пресс-службе.
У двух женщин врачи выявили сопутствующие заболевания, они скончались от осложнений. Третья пациентка умерла от тяжелой формы пневмонии.
В настоящий момент общее количество заразившихся в Дагестане достигло 58. Состояние 10 заболевших оценивается как тяжелое. Среди них 10-месячный ребенок.
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