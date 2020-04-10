Министр здравоохранения Коми отправлен в отставку

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Министр здравоохранения Республики Коми отправлен в отставку, соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Уйба.

В соответствии с распоряжением, Дмитрий Березин освобождается от должности министра здравоохранения республики. На посту его сменила Виктория Филин, назначенная главой регионального минздрава и заместителем председателя правительства Коми.

Ранее сообщалось, что Березин подал в отставку в условиях распространения коронавируса нового типа. Коми является одним из лидеров по количеству зараженных на 100 тысяч населения.

Да этого в отставку ушел также глава республики Сергей Гапликов.

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