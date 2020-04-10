МИД Чехии отказался передать РФ демонтированный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии отказался удовлетворять просьбу Главы Минобороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который ранее демонтировали в Праге. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на внешнеполитическое чешское ведомство.

В Министерстве иностранных дел считают, что перенос памятника военачальнику, который 3 апреля был демонтирован по решению муниципальных властей района столицы республики Прага-6, не считается «нарушением обязательств чешской стороны, проистекающих из договоров с Россией».

«Памятник является собственностью района Прага-6», — заявили в ведомстве.

В МИД Чехии добавили, что муниципальные власти планируют установить монумент в Музее ХХ века, который откроется в Праге.

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