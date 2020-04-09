Минздрав порекомендовал соль для профилактики коронавируса
Минздрав России в рекомендациях по борьбе с коронавирусом назвал соль средством профилактики от новой инфекции.
Изотонический раствор хлорида натрия предлагается использовать для орошения слизистой оболочки носа, что снизит риск попадания инфекции.
В обновленных рекомендациях также представлен список препаратов, возможных для борьбы с инфекцией: хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир в комбинации с ритонавиром, азитромицин в комбинации с гидроксилорохином, а также препараты интерферонов.
Кроме того, Минздрав сообщил о нахождении еще трех средств на стадии клинических исследований.
В России на данный момент зафиксировано 10 131 случай заражения коронавирусом, 76 человек умерли, 698 вылечились.
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