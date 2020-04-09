Минздрав порекомендовал соль для профилактики коронавируса

<img src="">

Минздрав России в рекомендациях по борьбе с коронавирусом назвал соль средством профилактики от новой инфекции.

Изотонический раствор хлорида натрия предлагается использовать для орошения слизистой оболочки носа, что снизит риск попадания инфекции.

В обновленных рекомендациях также представлен список препаратов, возможных для борьбы с инфекцией: хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир в комбинации с ритонавиром, азитромицин в комбинации с гидроксилорохином, а также препараты интерферонов.

Кроме того, Минздрав сообщил о нахождении еще трех средств на стадии клинических исследований.

В России на данный момент зафиксировано 10 131 случай заражения коронавирусом, 76 человек умерли, 698 вылечились.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минздрав России выпустил новые рекомендации по лечению коронавируса

— Минздрав обновил список препаратов для лечения COVID-19