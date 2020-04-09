Москвичей начнут штрафовать за езду на автомобилях во время карантина

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Всех нарушивших карантин и появившихся на московских дорогах автовладельцев будут штрафовать. Об этом в интервью РИА «Новости» сказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы видим все машины тех, кто должен на карантине сидеть», — начал чиновник.

По его словам, с пятницы, 10 апреля, всех нарушителей, которые покинули дома во время карантина и сели за руль, будут «жестко наказывать».

Собянин уточнил, что штрафы будут касаться нарушителей, которые официально находятся на картине: те, кто заражен коронавирусом, люди, контактировавшие с больными или граждане, которые вернулись из заграничных поездок.

«Любой их выход из подъезда фиксируется <...> мы можем прямо дистанционно выписывать эти штрафы и наказывать», — резюмировал мэр.

На данный момент в России коронавирусом заразились более 10 тыс. человек, вылечились почти 700 человек, а умерли — 76.

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