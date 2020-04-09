В Подмосковье ввели три новые меры по борьбе с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении трех дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Во-первых, теперь всех россиян, прибывающих в подмосковные аэропорты из других регионов, будут доставлять к месту их проживания для организации карантина или самоизоляции.
Также Воробьев распорядился, чтобы для добровольцев был организован бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте в Подмосковье.
Кроме того, в области закрываются для посещения кладбища. Исключение — услуги по погребению и похороны.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все кладбища в городе закроют для массового посещения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
На данный момент в России коронавирусом заразились более 10 тыс. человек, вылечились почти 700 человек, а умерли — 76.
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