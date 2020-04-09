Министр здравоохранения Коми ушел в отставку
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Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин подал в отставку, сообщает ТАСС.
Временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Уйба принял отставку министра. Причины своего ухода с должности в условиях распространения коронавируса Березин комментировать не стал.
По предварительной информации, его пост займет первый заместитель Игорь Маклаков.
Коми является одним из лидеров по количеству зараженных на 100 тыс. населения.
Ранее в отставку ушел глава республики Сергей Гапликов.
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