Россиянин взял в заложники сестру и потребовал истребитель и $200 тысяч
В Пятигорске неизвестный мужчина закрылся в квартире, взяв в заложники собственную сестру и ее детей. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.
Россиянин отказывается выпускать женщину, пока ему не предоставят истребитель и $200 тыс. наличными.
Также по данным канала, мужчина требует, чтобы его назначили командующим Росгвардии.
В настоящее время неизвестно, есть ли у россиянина оружие. Детали инцидента уточняются.
Как уточняет Telegram-канал «Подъем», мужчина, предположительно, состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
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