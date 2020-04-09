Россиянин взял в заложники сестру и потребовал истребитель и $200 тысяч

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В Пятигорске неизвестный мужчина закрылся в квартире, взяв в заложники собственную сестру и ее детей. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Россиянин отказывается выпускать женщину, пока ему не предоставят истребитель и $200 тыс. наличными.

Также по данным канала, мужчина требует, чтобы его назначили командующим Росгвардии.

В настоящее время неизвестно, есть ли у россиянина оружие. Детали инцидента уточняются.

Как уточняет Telegram-канал «Подъем», мужчина, предположительно, состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

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