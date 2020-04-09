В Свердловской области многодетная семья ушла жить в лес из-за COVID-19

В Артемовском районе Свердловской области родители с тремя детьми ушли жить в лес, чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

По данным ведомства, в полицию поселка Буланаш обратилась сестра главы семейства. Она рассказала, что ее брат с супругой и детьми десяти, восьми и четырех лет сутки назад ушли в лес и не выходят на связь.

Полицейские обнаружили семью в лесу близ поселка Красногвардейский, где они проживали.

«Глава семьи сообщил, что он вместе с семьей ушел в лес, с целью спастись от коронавируса COVID-19», — говорится в сообщении.

Чета забрала с собой продукты, мобильный телефон. Они намеревались периодически наведываться в поселок за продуктами.

Отмечается, что дети спали на ветках под открытым небом. После осмотра медиками их передали в центр социальной помощи семье Артемовского района.

Родители привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 8 672 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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