Проценко: в большинстве случаев пневмония сейчас вызвана коронавирусом

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Подавляющее большинство случаев пневмонии вызываны на сегодняшний день коронавирусом, заявил на своей странице в Facebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Соответствующий пост он создал, комментируя решение столичных властей объединить стационары для пациентов как с обычной, так и коронавирусной пневмонией.

По словам врача, отмеченная им тенденция «отчетливо заметна» именно в последние несколько дней.

На прошлой неделе стало известно, что сам Проценко заразился инфекцией.

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