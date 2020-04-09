В Минздраве назвали главные симптомы коронавируса

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В Минздраве России рассказали, что при COVID-19 в более чем 90% случаев проявляется повышение температуры, сообщается на сайте ведомства.

В 80% случаев появляется кашель, сухой или с небольшим количеством мокроты.

Кроме того, у 55% заболевших наблюдается одышка, у 44% — утомляемость, у 20% — ощущение заложенности в грудной клетке.

Иногда могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита, добавили в министерстве.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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