Пресс-секретарь главы Челябинской области удивлен положительному результату на COVID-19

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Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Сергей Зюсь оказался удивлен тому, что новосибирская лаборатория «Вектор» подтвердила наличие у него коронавирусной инфекции.

«Чувствую себя хорошо, вообще никаких жалоб. Ни одного симптома у меня нет. Очень, конечно, удивлен, что каким-то образом умудрился подхватить заразу. Даже обидно, потому что весь этот месяц я провел полностью на работе и дома. Трудное было время, а сейчас еще труднее. Я всего пару заехал за продуктами в магазин — и все. Жена была дома на самоизоляции. Даже предположить не могу, от кого заразился, – круг общения отработали мой, все результаты отрицательные», — сообщил он «Газете.Ru».

По словам мужчины, ранее его тесты показывали отрицательный результат. Тем не менее один из них показал «подозрение», поэтому результаты отправили в «Вектор».

«Мне делали еще тесты, они не подтверждались. А этот все-таки подтвердил – значит, вирус меня все-таки задел. Слава богу, что других людей нет. Семью мою будут еще проверять, остается только надеяться на лучшее», — заключил Зюсь.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил об уходе на самоизоляцию после того, как у Сергея Зюся был обнаружен коронавирус.

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