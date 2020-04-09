Число зараженных COVID-19 в Германии достигло 108 тысяч
Число зараженных коронавирусной инфекцией в Германии достигло 108 202. Об этом сообщается на сайте Института Роберта Коха.
Отмечается, что от вируса скончались 2107 человек.
Выздоровели 2693 пациента.
Больше всего заболевших выявлено в Баварии (28 827), в Северном Рейне-Вестфалии (21 961) и в Баден-Вюртемберге (21 603). В Берлине — 4202 случая заражения COVID-19.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 1,5 млн случаев заражения.
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