16 человек пострадали при пожаре в доме престарелых в Москве
Шестнадцать человек пострадали в результате пожара в доме престарелых на западе Москвы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения столицы, заявил источник.
Пожар в доме престарелых на 3-й Мякининской улице в Москве произошел вечером 8 апреля. По последним данным, в результате произошедшего погибли четыре человека, всего из здания были эвакуированы 50 человек. Пожар ликвидирован.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Число погибших при пожаре в доме престарелых в Москве выросло до четырех
— Пострадавшим при пожаре в доме престарелых в Москве будет оказана помощь