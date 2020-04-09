В США за сутки зафиксировано рекордное число жертв коронавируса
Число летальных исходов после заражения коронавирусом нового типа в США составило 1973 за минувшие сутки, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Данный показатель стал рекордным, ранее самое высокое число умерших было зафиксировано 7 апреля и составило 1700 человек.
Согласно последним данным, в США зафиксированы более 430 376 случаев заражения коронавирусом. За все время эпидемии скончались 14 739 человека, вылечились — 23 707.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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