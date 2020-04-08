На Мальте скончался первый человек с коронавирусом
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На Мальте врачи подтвердили первую смерть от коронавируса, пишет Associated Press.
Сообщается, что умерла 92-летняя пациентка. У нее были заболевание сердца и диабет.
На Мальте коронавирусом заразились 299 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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