Жертвами коронавируса в Британии за сутки стали более 900 человек

<img src="//img.gazeta.ru/files3/285/13003285/2020-03-03T163135Z_1956271175_RC2GCF9VYGW2_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-BRITAIN-pic905-895x505-68770.jpg">

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 в Великобритании умерли более 900 человек. Об этом сообщает Sky News.

Общее число летальных исходов за прошедшие 24 часа составило 938.

Всего от инфекции в Соединенном Королевстве скончались 7097 человек.

При этом число подтвержденных случаев заражения в Британии выросло до 60 733.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— За сутки в Испании скончались 757 человек с COVID-19

— В Италии за сутки выздоровело рекордное число человек

— В США число заразившихся коронавирусом превысило 400 тысяч