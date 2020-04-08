Жертвами коронавируса в Британии за сутки стали более 900 человек
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 в Великобритании умерли более 900 человек. Об этом сообщает Sky News.
Общее число летальных исходов за прошедшие 24 часа составило 938.
Всего от инфекции в Соединенном Королевстве скончались 7097 человек.
При этом число подтвержденных случаев заражения в Британии выросло до 60 733.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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