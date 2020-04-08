У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили изменения легких

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Японские ученые обнаружили изменения легких у людей, которые переболели коронавирусом без симптомов. Результаты их исследований опубликованы на портале Радиологического общества Северной Америки.

Специалисты изучали результаты КТ переболевших пассажиров лайнера Diamond Princess. 76 человек с корабля были заражены инфекцией, но не испытали симптомов заболевания. У 41 из них в легких нашли изменения — «эффект матового стекла».

На данный момент в мире зафиксировано более 1,4 млн случаев заражения, 86 744 человека умерли, 316 843 вылечились.

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