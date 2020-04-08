Рейс со 177 россиянами вылетел с Мальдив в Москву

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» со 177 россиянами вылетел из столицы Мальдив Мале в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российского посла на Шри-Ланке Юрия Материя.

По словам посла, рейс вылетел около 13.00 мск. На борту находятся 177 граждан России, которые проживают в Москве и Московской области.

Всего на Мальдивах осталось около 300 человек, которые включены в список посольства на выезд.

РФ возобновила в понедельник, 6 апреля, авиарейсы для вывоза россиян из зарубежных стран на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Не все сели: борт с россиянами вылетел из Нью-Йорка

— Минтранс разъяснил принципы вывоза россиян из-за рубежа

— В Россию хотят вернуться почти 26 тысяч граждан