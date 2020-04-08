Дерматологи предупредили о возможном новом симптоме коронавируса

Дерматологи из Национального синдиката дерматологов-венерологов (SNDV) рассказали о новом возможном симптоме заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает BFMTV.com.

Группа из 400 дерматологов в ходе обсуждения выявила, что инфицированные имели поражения кожи, а именно высыпания, похожие на крапивницу.

Врачи отметили, что покраснения в некоторых случаях могут быть болезненными.

Проведенные SNDV анализы указывают на наличие связи между возникновением высыпаний и обнаружением коронавирусной инфекции.

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