Эксперт рассказал, когда в России установится пик заболеваемости COVID-19

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Замдиректора по научной работе Университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили рассказал, когда пик заболеваемости новым типом коронавируса COVID-19 установится в России. Об этом он заявил в интервью «Интерфакс».

Он отметил, что рост числа заболевших россиян вызван по двум причинам: собственно рост числа пациентов и увеличение числа проводимых на наличие заболевания тестов.

Замдиректора по научной работе подчеркнул, что при этом число жертв, а также пациентов, у которых заболевание протекает в тяжелой форме, небольшое.

«В целом, ситуация внушает некоторый осторожный оптимизм в отношении того, что мы сможем пережить этот сложный период иначе, чем в других странах», — добавил Мацкеплишвили.

Он также уточнил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит в начале мая.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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