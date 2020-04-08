В Ростове оштрафовали колясочника после погони полицейских за ним

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В Ростове-на-Дону инспектор ДПС оштрафовал на 500 рублей инвалида-колясочника, который пытался скрыться от правоохранителей по проезжей части дороги. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления ГИБДД по Ростовской области.

Уточняется, что мужчина двигался по проезжей части проспекта Стачки в инвалидной коляске. Тем самым он нарушил ПДД и создал угрозу своему здоровью.

«Увидев сотрудников полиции, мужчина попытался скрыться, но был остановлен инспектором ДПС», — рассказал представитель ведомства.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол за нарушение правил дородного движения. Ему вменили штраф в 500 рублей.

Ранее в социальных сетях выложили видео инцидента, на котором видно, как сотрудник ГИБДД бежит по дороге за инвалидом-колясочником и догоняет его. Очевидцы сообщают, что мужчина просил милостыню на проезжей части, пока горел красный сигнал светофора.