Три человека пострадали при обрушении межэтажного перекрытия в Кемерово
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В Кемерово обрушилось межэтажное перекрытие в строящемся здании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
«Произошло обрушение межэтажного перекрытия в строящемся здании», — говорится в сообщении.
Уточняется, что три человека получили травмы и были госпитализированы. На месте происшествия работают спасатели.
Ранее в пресс-службе регионального центра медицины катастроф рассказали, что из-под завалов были извлечены три мужчины, которых доставили в медучреждения. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Источник в экстренных службах уточнил, что обрушение произошло на территории ООО «Химпром».