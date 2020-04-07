Грозный требует у авиапассажиров из Москвы подтвердить отсутствие COVID-2019

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Граждане, совершающие перелет из Москвы в Грозный, обязаны предоставить справку, подтверждающую отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Вайнахавиа».

Новое правило вступает в силу 11 апреля. Авиакомпаниям рекомендовано не продавать билеты при отсутствии такой справки. Тем гражданам, которые уже приобрели билеты, советуют пройти тест на новую инфекцию до 11 апреля.

Помимо этого, все пассажиры обязаны быть в медицинских масках.

С 5 марта Чеченская республика ввела ограничения на въезд, исключение составляют транзитные перевозки, а также поставки продовольствия и лекарств.

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