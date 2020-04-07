Киргизия экстрадировала в РФ обвиняемого в убийстве помощника прокурора Некрасова
Киргизия экстрадировала в Россию Максима Лунегова, который обвиняется в убийстве помощника Бутырского межрайонного прокурора прокурора Дмитрия Некрасова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным источника, Лунегов доставлен в Москву и в настоящее время находится в следственном изоляторе.
Лунегов был задержан в Киргизии в ноябре 2019 года. Он обвиняется в убийстве 23-летнего помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова, который был обнаружен в мае 2019 года в своей квартире.
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