В Санкт-Петербурге увеличат число лабораторий по выявлению COVID-19

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В Санкт-Петербурге увеличится число лабораторий, проводящих анализ на наличие короанвируса, сообщает РИА «Новости».

На данный момент город располагает 8 такими лабораториями, в ближайшее время их число увеличится до 20.

В Петербурге на новую инфекцию будут проверять пожилых старше 65 лет с симптомами ОРВИ, вернувшихся из-за границы граждан, медицинских работников, которые находятся в опасных условиях, пациентов с пневмонией.

Обязательное исследование предстоит беременным, онкологическим больным и пациентам, находящимся на диализе.

На данный момент в городе зафиксировали 295 случаев заражения, выздоровели 36 человек, 3 человека умерли.

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