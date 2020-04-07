Главврач московской больницы им. Давыдовского заразилась коронавирусом

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Главный врач московской больницы имени И.В. Давыдовского Елена Васильева заявила, что заразилась коронавирусом и ушла в связи с этим на карантин, сообщает РИА «Новости».

«Я чувствую себя хорошо, самоизолировалась давно, как только узнала о возможном контакте... Потом я сдавала анализы, результат двух анализов оказался положительным», — рассказала главврач.

По ее словам, вероятное заражение произошло после контакта с пациентом, у которого подозревают COVID-19. Главврач также отметила, что в настоящее время чувствует себя хорошо.

Ранее в СМИ появилась информация, что Васильева работала в больнице, несмотря на заражение.

«Это не так. Конференции вела и веду только по Zoom и телемедицине», — прокомментировала Васильева.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В России коронавирусом заразились 7497, скончались 58 человек.

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