Мужчина открыл стрельбу по полицейским на Украине

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Житель Винницкой области заперся в доме и открыл стрельбу по сотрудникам полиции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Инцидент произошел в Шаргороде вечером 6 апреля. Один из местных жителей сообщил в полицию, что его сосед ведет себя неадекватно. Во время конфликта он размахивал оружием и угрожал его применить.

По прибытии полицейских мужчина отказался общаться с ними. Выйдя на улицу из дома, он несколько раз выстрелил из ружья в воздух и угрожал сотрудникам МВД расправой.

Полицейские попросили мужчину успокоиться и отдать оружие, на просьбу он не отреагировал. Вместе этого закрылся в доме, где находился его пожилой отец.

В результате спецназовцы начали штурм дома, мужчина начал стрелять по ним из ружья и пистолета. Четверо правоохранителей получили ранения.

Стрелявший был задержан, у него изъяли охотничье ружье и пистолет.

Мужчина также получил ранения при задержании, на данный момент он находится под охраной в больнице.

Возбуждено уголовное дело об угрозах правоохранителям и покушении на их жизнь.