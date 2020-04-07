ВОЗ внесла прототип российской вакцины в список перспективных разработок против COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения внесла прототип российской вакцины, разработанной Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства, в список потенциальных вакцин, способных остановить пандемию COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.

«Речь идет о кандидатной вакцине Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток ФМБА России, представляющей собой рекомбинантный белок на основе эпитопов поверхностного S-белка SARS-CoV-2», — рассказали в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщали, что в России медики готовы начать тестировать первое лекарство против коронавируса, которое было запущенно в производство в начале апреля. Его пробная партия будет готова через неделю.

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