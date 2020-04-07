В ВСУ скончался первый человек с коронавирусом

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В Вооруженных силах Украины (ВСУ) скончался первый пациент с подтвержденным COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.

Отмечается, что всего в украинской армии на данный момент зафиксировано четыре случая заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом.

Согласно последним данным, число погибших с вирусом COVID-19 в мире достигло 74820 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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