Желающих уехать из США россиян не набралось на один рейс

Российский посол в США Анатолий Антонов признался, что заявку на возвращение из США в Россию подало небольшое количество россиян. Этого числа даже недостаточно для направления одного самолета, цитирует его «Интерфакс».

Он отметил, что каждый желающий мог зарегистрироваться на соответствующем разделе портала «Госуслуги», однако в настоящее время число пожелавших вернуться на родину на фоне пандемии коронавируса оказалось небольшим.

«Недостаточно для направления сюда даже одного самолета», — сказал дипломат, не уточнив точное число зарегистрировавшихся.

Антонов обратился к гражданам, которые находятся в США, и настоятельно призвал их пройти регистрацию, так это обязательное условие для возвращения в РФ.

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