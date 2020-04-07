Ни один человек не умер от коронавируса за сутки в Китае

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За последние 24 часа на материковой части Китае не было обнаружено ни одного летального исхода после заражения коронавирусом. Об этом сообщает госкомитет по здравоохранению страны.

За минувшие сутки в КНР выявили 32 заболевших вирусом, однако все эти случаи признаны завозными. Также за 24 часа в стране вылечились 89 пациентов.

В общей сложности в Китае выявлено 983 ввозных случая коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

С начала вспышки коронавируса в Китае зафиксировано более 82 тыс. заболевших, скончались — 3, 3 тыс. человек.

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