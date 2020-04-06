Число умерших от коронавируса на Украине увеличилось до 39

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Число скончавшихся от коронавируса на Украине достигло 39. Количество летальных исходов в стране увеличилось после того, как в Черновицкой области умер 72-летний пациент с COVID-19.

Об этом в своем видеообращении, опубликованном в Facebook , сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осадчук.

«72-летний мужчина из села Годылов неделю лечился дома, прежде чем попал в медицинское учреждение», — указано в заявлении.

Утром 6 апреля украинский Минздрав уведомил о 38 случаях смерти от коронавируса.

Всего в стране выявлено 1319 случаев инфицирования COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 1,2 млн случаев заражения.

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