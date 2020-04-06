Глава ВОЗ призвал носить маски только при необходимости
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал носить медицинские маски только тех, кто в них нуждается, сообщает ТАСС.
По словам Гебрейесуса, носить эти средства защиты надо больным, лицам осуществляющим за ними уход, а также сотрудникам и посетителям медицинских учреждений.
Он выразил опасение, что использование масок широкими слоями населения вызовет недостаток для тех, кому они действительно нужны.
Глава ВОЗ также отметил, что пандемию с помощью одних масок победить не удастся, поэтому необходимо продолжать все санитарно-эпидемиологические мероприятия и расследования контактов заболевших и здоровых.
В мире на данный момент зарегистрировано 1 329 877 случаев заражения коронавирусом, 73 842 человека умерли, 277 640 заразились.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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