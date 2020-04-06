В Нью-Йорке могут начать хоронить умерших от коронавируса в братских могилах в парках

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Председатель городского совета по здравоохранению Нью-Йорка Марк Левин заявил в Twitter, что в связи с огромным ростом числа погибших от коронавируса и нехваткой мест в моргах и на кладбищах, власти могут начать хоронить покойных в братских могилах на территории парковых зон.

«Кладбища больше не в состоянии обработать растущее количество запросов на погребение. И все же число тел продолжает расти. Морозильные камеры на объектах в Манхэттене и Бруклине скоро будут заполнены. И что потом?», — написал Левин.

Он также заявил, что захоронения в парках будут организованы со всеми почестями, а главная цель руководства города — не допустить «итальянского сценария», когда военные вынуждены будут подбирать погибших на улицах.

«Система здравоохранения Нью-Йорка доведена до предела», — отметил Левин.

В настоящее время число погибших от коронавируса в США превысило десять тыс. человек, зараженных — 340 тыс.

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