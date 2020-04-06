Задержанному при прогулке с собакой москвичу присудили денежный штраф

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Пресненский суд Москвы оштрафовал Иисуса Воробьева, который в минувшую субботу был задержан сотрудниками полиции во время прогулки с собакой на Патриарших прудах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Лелу Кокаю.

«Суд постановил оштрафовать на тысячу рублей Иисуса Воробьева», — уведомила Кокая.

Отмечается, что Воробьев в связи с мерами, введенными из-за коронавируса, принял участие в заседании посредством видеосвязи.

Ранее стало известно, что выгуливавшего собаку на Патриарших прудах Иисуса Воробьева задержали из-за нарушения правил режима самоизоляции.

В Москве 30 марта власти ввели режим всеобщей самоизоляции. Выходить из дома можно для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, похода в ближайший магазин и аптеку, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома и выноса мусора. До 1 мая в городе также запрещено посещение парков и зон отдыха.

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