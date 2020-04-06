В Мосгордуме не намерены вводить карантин из-за заболевших COVID-19 депутатов
В Мосгордуме не намерены вводить карантин из-за заразившихся коронавирусной инфекцией депутатов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя МГД Алексея Шапошникова.
Как было известно ранее, COVID-19 выявили у двух московских депутатов. Среди них — Людмила Стебенкова и Евгений Ступин.
По словам председателя МГД, с 27 марта второе здание городской думы уже закрыто, в связи с чем необходимость «вводить какие-то обозначенные меры» отсутствует.
«Здания обработаны и не один раз», — сказал Шапошников.
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