В Казани подросток напал на пенсионерку и попытался ее ограбить

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В Татарстане задержали подростка за нападение на пенсионерку. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по республике.

Как отмечается, инцидент произошел в Набережных Челнах. Молодой человек на улице попытался вырвать из рук женщины сумку.

После неудачной попытки злоумышленник направился в один из местных торговых центров.

63-летняя пенсионерка, в свою очередь, проследила за обидчиком и попросила службу безопасности торгового комплекса вызвать правоохранителей.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого — 16-летнего жителя Автограда. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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