В Казани подросток напал на пенсионерку и попытался ее ограбить
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В Татарстане задержали подростка за нападение на пенсионерку. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по республике.
Как отмечается, инцидент произошел в Набережных Челнах. Молодой человек на улице попытался вырвать из рук женщины сумку.
После неудачной попытки злоумышленник направился в один из местных торговых центров.
63-летняя пенсионерка, в свою очередь, проследила за обидчиком и попросила службу безопасности торгового комплекса вызвать правоохранителей.
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого — 16-летнего жителя Автограда. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
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