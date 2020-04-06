В британской разведке назвали версии возникновения COVID-19

Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении COVID-19 в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане, передает Daily Mail со ссылкой на источники.

По их данным, спецслужбы не исключают данную версию, как и версию о заражении от животного.

«Существует надежная альтернатива, основанная на природе вируса. Существование такой лаборатории в Ухане может оказаться не случайным», — утверждают источники.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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