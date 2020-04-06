В Японии введут режим ЧС 7 апреля из-за коронавируса

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен ввести в стране режим чрезвычайной ситуации во вторник, 7 апреля, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил телеканал NHK.

По его словам, режим ЧС будет введен в столичном регионе Токио и шести префектурах: Осаке, Фукуоке, Тибе, Канагаве, Сайтаме, Хёго.

При этом Абэ уточнил, что закрытия городов не будет. А также он объявил о пакете антикризисных мер, который японское правительство направит на снижение негативного эффекта от COVID-19.

Отмечается, что этот пакет мер составит 108 трлн иен ($989 млрд), что эквивалентно около 20% ВВП Японнии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 1,2 млн случаев заражения.

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