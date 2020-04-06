В Санкт-Петербурге на курьера напали четверо вооруженных и отобрали еду
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В Санкт-Петербурге на 31-летнего курьера напали четверо с пистолетом и отобрали доставляемый заказ. Об этом пишет «Фонтанка.ру».
Доставщик сообщил о происшествии в полицию. На поиск нападавших были направлены наряды полиции.
В результате правоохранители задержали нападавших недалеко от Московского вокзала. Нарушители находились в машине, у одного из них был обнаружен незарегистрированный травматический пистолет.
Отмечается, что сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по статье «Мелкое хулиганство».
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