В Санкт-Петербурге на курьера напали четверо вооруженных и отобрали еду

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В Санкт-Петербурге на 31-летнего курьера напали четверо с пистолетом и отобрали доставляемый заказ. Об этом пишет «Фонтанка.ру».

Доставщик сообщил о происшествии в полицию. На поиск нападавших были направлены наряды полиции.

В результате правоохранители задержали нападавших недалеко от Московского вокзала. Нарушители находились в машине, у одного из них был обнаружен незарегистрированный травматический пистолет.

Отмечается, что сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по статье «Мелкое хулиганство».

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