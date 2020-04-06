Трамп увидел «свет в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом
Глава США Дональд Трамп заявил, что «начинает видеть свет в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы начинаем видеть свет в конце туннеля», — сказал он.
Американский лидер выразил надежду, что в недалеком будущем можно будет гордиться действиями, которые были направлены на борьбу с коронавирусом.
Кроме того, Трамп счел хорошим знаком информацию о том, что в Нью-Йорке наблюдается снижение количества смертей, связанных с коронавирусом.
На данный момент в США заражены 335 тысяч человек, умерли 9,5 тысячи человек, а выздоровели более 17 тысяч.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевания — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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