СМИ: Абэ введет режим ЧС в Токио и Осаке

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение объявить режим ЧС в нескольких городах на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает Kyodo.

Режим ЧС будет введет в Токио и Осаке, где зафиксирован резкий скачок заражений в последние несколько дней.

Ожидается, что режим ЧС будет официально объявлен в ближайшее время.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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