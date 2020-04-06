СМИ: Абэ введет режим ЧС в Токио и Осаке
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение объявить режим ЧС в нескольких городах на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает Kyodo.
Режим ЧС будет введет в Токио и Осаке, где зафиксирован резкий скачок заражений в последние несколько дней.
Ожидается, что режим ЧС будет официально объявлен в ближайшее время.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Олимпийская деревня в Токио может быть использована в качестве больницы
— Subaru приостановит работу всех заводов в Японии из-за коронавируса