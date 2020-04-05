Журналистов ВГТРК «атаковали» в больнице Нью-Йорка
Сотрудники больницы в Нью-Йорке помешали съемочной группе ВГТРК снять сюжет в медучреждении. Сюжет был выпущен в эфире телеканала «Россия 1».
Он заявил, что инцидент произошел, когда он брал интервью во дворе нью-йоркского госпиталя у доктора Ираклия Бузиашвили, который является одногруппником главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Журналист отметил, что в какой-то момент к ним подбежал один из сотрудников больницы и попытался помешать Бузиашвили говорить.
«Пытаясь заставить замолчать нашего собеседника, в буквальном смысле атаковал нашу съемочную группу», — добавил Богданов.
Он также уточнил, что сотрудник больницы сначала «атаковал» группу во время съемок передвижного морга, а затем «накинулся» на оператора группы.
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