У трех священников Московской городской епархии выявили COVID-19

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Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии. Об этом сообщила рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции в своем Telegram-канале.

Речь идет о клирике храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино иерее Николае Рыжкове, клирике храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском иерее Викторе Волкове и исполняющего обязанности настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле иерее Георгии Дехтяреве.

Еще у двух священников выявлены симптомы COVID-19, однако диагноз пока не подтвержден.

В рабочей группе призвали контактировавших с указанными священнослужителями самоизолироваться.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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