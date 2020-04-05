У трех священников Московской городской епархии выявили COVID-19
Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии. Об этом сообщила рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции в своем Telegram-канале.
Речь идет о клирике храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино иерее Николае Рыжкове, клирике храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском иерее Викторе Волкове и исполняющего обязанности настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле иерее Георгии Дехтяреве.
Еще у двух священников выявлены симптомы COVID-19, однако диагноз пока не подтвержден.
В рабочей группе призвали контактировавших с указанными священнослужителями самоизолироваться.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В РПЦ заявили о проведении пасхальных служб, несмотря на коронавирус
— В РПЦ заявили, что паника страшнее коронавируса
— В Петербурге священники провели крестный ход против коронавируса