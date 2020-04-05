О состоянии заболевшего COVID-19 Проценко рассказали в НИИ Склифосовского
Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков рассказал о самочувствии заболевшего новым типом коронавируса COVID-19 главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он уточнил, что Проценко не страдает от тяжелой формы заболевания.
Петриков также добавил, что держит контакт с главврачом Коммунарки и постоянно с ним созванивается.
Глава НИИ Склифосовского отметил, что в условиях пандемии в первую очередь необходимо думать о состоянии здоровья медперсонала.
«Поэтому персонал выходит работать во всей защите, но риск заболеть всегда остается», — заключил Петриков.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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