О состоянии заболевшего COVID-19 Проценко рассказали в НИИ Склифосовского

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Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков рассказал о самочувствии заболевшего новым типом коронавируса COVID-19 главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что Проценко не страдает от тяжелой формы заболевания.

Петриков также добавил, что держит контакт с главврачом Коммунарки и постоянно с ним созванивается.

Глава НИИ Склифосовского отметил, что в условиях пандемии в первую очередь необходимо думать о состоянии здоровья медперсонала.

«Поэтому персонал выходит работать во всей защите, но риск заболеть всегда остается», — заключил Петриков.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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